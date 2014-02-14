В суде начали зачитывать приговор "Доктору Пи"

Как передает корреспондент УНИАН, судья Назарий Дулебко зачитывает приговор.

В зале присутствуют три адвоката Слюсарчука, один адвокат со стороны потерпевших, прокурор, большое количество фото-, видеоператоров и журналистов, а также несколько молодых людей, которые называют себя независимыми свидетелями.

Потерпевших на судебном заседании нет.

Слюсарчук, которого ввели в зал суда с наручниками, зашел с улыбкой, отметив при входе журналистам: “Шоу продолжается”.

На данный момент судья зачитывает приговор, в то время как Слюсарчук в клетке повернулся спиной к залу и журналистам и демонстративно читает развернутую книгу — фантастический роман Вадима Панова “В круге времен”.

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Судебное заседание продолжается.

По прогнозам журналистов, объявление приговора может еще длиться несколько часов.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн. цифр в числе «Пі» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако по результатам расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано по меньшей мере три смертельных случая.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» Слюсарчука умерли шесть человек. В целом же по делу - десять эпизодов незаконной лечебной практики.

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По данным Генпрокуратуры, Слюсарчук обвиняется в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.

Государственный обвинитель предложил суду признать Слюсарчука виновным в совершении 5 эпизодов незаконной лечебной деятельности, 2 эпизодов убийства по неосторожности, 9 эпизодов использования им заведомо поддельных документов и 5 эпизодов завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

Прокурор предложил суду назначить Слюсарчуку наказание в виде 8 лет лишения свободы.