В День Валентина в посольстве США признались Украине в любви

Видеопоздравление опубликовано на YouTube.

"Я люблю Украину и горы Карпаты", - сказал посол США Джеффри Пайетт, и прибавил "Поздравляем с Днем Валентина, Украина!".

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Сотрудники диппредставительства в приветственном видео по очереди рассказывают, за что они любят Украину. В частности, им нравятся красивая природа, богатая история, а также «энергия людей, которые хотят лучшего будущего». Рассказы сопровождаются фотографиями, на которых изображены сотрудники посольства и разные уголки Украины.

Большинство людей произносят поздравление на украинским языком.