Из-за колебания курса доллара подскочили цены на авто

В большинстве салонов цены корректируют чуть ли не ежедневно, говорится в сюжете "Новостей 2+2". В среднем стоимость машин выросла на 13 тысяч гривен. И это, утверждают дилеры, совсем не предел.

Подорожание касается и моделей 2014 года, и моделей прошлых лет. Свои планы дилерам пришлось серьезно пересмотреть. Нынешняя динамика свидетельствует, что доходы уже вдвое меньше, чем ожидались. Что будет дальше - известно только Нацбанку.

"Автомобили завозятся, за них сразу дилер не расплачивается, он берет как бы в товарный кредит. Продает, а потом уже расплачивается. Поэтому, вполне возможно, и цены выросли", - объясняет эксперт Ярослав Шрамко.

В настоящее время замер даже столичный автобазар. Местные дельцы и не надеются на оживление операций с машинами с пробегом.

Пока прогнозы для рынка авто ухудшились незначительно, по сравнению с прошлым годом - 3% падения. Но при условии, что украинцы и так неохотно покупают машины, с продажами полное затишье.

По материалам ТСН