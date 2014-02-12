На Донетчине руководители вуза два года удерживали 12 «виртуальных» сотрудников

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, злоумышленники занимали высокие должности в одном из учебных заведений Министерства инфраструктуры Украины. В течение двух лет они разворовывали бюджетные средства по четко спланированной схеме.

В состав группы входили двое мужчин, которые руководили территориальными филиалами заведения, и женщина, секретарь-кассир. Используя свое должностное положение, сообщники фиктивно принимали в штат предприятия преподавателей, сторожей и других работников, которые фактически на работу не выходили и свои обязанности не выполняли.

С целью прикрытия своих преступных действий злоумышленники использовали фиктивные документы, а в документы о рабочих выходах и журналы учебных групп они вносили неправдивую информацию. Фиктивные работники, которые были указаны в журналах, оказались реальными людьми, паспортные данные которых тем или иным образом попали в руки злоумышленников. Эти люди даже не подозревали, что работают на указанном предприятии. Правоохранители выявили 12 таких работников.

Ежемесячную заработную плату за несуществующих сотрудников получал лидер ОПГ, далее он распределял присвоенные средства между участниками группы. Такие действия нанесли ущерб областному бюджету на сумму свыше 430 тыс. грн.

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По словам оперуполномоченного УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Олега Зосика, деньги ежемесячно снимались через банкоматы, организатор преступного плана имел при себе зарплатные банковские карты фиктивных работников. В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов все эти вещественные доказательства были изъяты. Организатору преступной схемы 40 лет, он женат, имеет двух несовершеннолетних детей.

Материалы уголовного производства на прошлой неделе направлены в суд для принятия решения. Должностные лица будут отвечать перед законом, так нарушили сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 УК Украины). Подельникам грозит до 12 лет лишения свободы, подчеркнули в милиции.