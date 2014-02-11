В Украине объявлено штормовое предупреждение
16:50, 11 февраля 2014Общество
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Завтра в Украине сохраняется повышенная опасность из-за туманов и гололеда.
Видимость в среду не превысит 500 метров
В среду, 12 февраля, в отдельных районах страны ожидается туман, видимость составит 100-500 метров. На дорогах, кроме южных областей и Закарпатья, сохраняется предупреждение о гололеде.
Об этом пишет Meteoprog.
12-14 февраля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области объявлен предупреждения о сходе снежных лавин. На Закарпатье местами ожидается повышение уровня воды в реках.
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В Киеве и области ночью и в первой половине дня будет стоять туманная погода. Видимость на дорогах составит 200-500 метров. Местами в области на дорогах сохраняется гололедица.
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