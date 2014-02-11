Больше всего в родном городе нравится жить харьковчанам - опрос

Меньше всего довольных родным городом в Днепропетровске (80%) и Донецке (78%).

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования "Какими видят свои города украинцы", проведенного в Киеве, Львове, Харькове, Днепропетровске, Донецке и Одессе социологической группой «Рейтинг».

По данным опроса, Киев в представлении большинства его жителей является зеленым городом (54%) с большим количеством молодежи. Богатая история и многочисленные памятники делают его одним из самых привлекательных городов для туристов (52%).

Читайте такжеСпрос на экскурсии в Киев значительно упалЛьвов, по мнению большинства его жителей, является привлекательным городом для туристов (61%) с богатой историей, красивой архитектурой и многочисленными кафе. Львовяне больше всего среди других городов считают, что их город является религиозным и духовным (42%), тихим и уютным, безопасным для жизни. Однак местные жители недовольны количеством торгово-развлекательных центров, удобством передвижения по городу и качеством образования.

Харьков для его жителей является зеленым городом с большим количеством ТРЦ, в котором проживает много молодежи (62%). Значительное количество опрошенных (45%) отмечают наличие красивой архитектуры, памятников, а также многочисленных кафе и кофеен. Местные жители считают свой город тихим, аккуратным, а также экологически чистым.

Читайте такжеАэропорт Днепропетровск реконструируют за 2 млрд грнНаиболее важным признаком Днепропетровска, по мнению его жителей, являтся большое количество молодежи (67%). Местные жители оценивают родной город как индустриальный, однако с наличием многих ТРЦ, кафе и кофеен. Для них Днепропетровск является наиболее политически активным городом (33%), который играет важную роль в развитии страны (50%). Однако опрошенные выразили недовольство экологической ситуацией и качеством дорог.

Донецк для его жителей - это индустриальный город с большим количеством парков, скверов и ТРЦ. Более половины опрошенных отметили интересную спортивную жизнь (по этому показателю Донецк - явный лидер среди других городов Украины). В меньшей степени Донецку присущи интересная культурная жизнь (23%), богатство истории, красота архитектуры и наличие памятников, духовность и религиозность, а также соблюдение традиций.

Большинство жителей Одессы считают, что их город имеет богатую историю (73%), красивую архитектуру и памятники. Он является привлекательным для туристов, поскольку здесь придерживаются традиций (40%),ведут интересную культурную жизнь (37%), а также хорошо кормят. Кроме того, в Одессе больше всего среди других городов считают, что здесь живут доброжелательные и приятные люди, которые умеют отдыхать. Недовольны одесситы качеством дорог и медицины.

Читайте такжеИз-за аномального тепла в Одессе цветут японские сливы и жасминИсследования социологическая группа “Рейтинг” проводила в течение сентября-ноября 2013 года. Аудитория исследования: население Киева, Львова, Харькова, Днепропетровска, Донецка и Одессы в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: по 800 респондентов в каждом городе. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.