В Молдове задержали экс-председателя поссовета в Херсонской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД в херсонской области полковник Глеб Мельниченко.

Читайте такжеНа Черниговщине за взятку в $ 2 тысячи задержан сельский председательПо словам полковника, Игорь Семенчев находился в Молдавии с ноября прошлого года. Все это время бывшего председателя поссовета финансово поддерживали его знакомые: он жил в съемной квартире в доме, который не был сдан в эксплуатацию.

«Примерно в 17:00 Семенчева задержали представители местного комиссариата, в момент, когда тот выходил за сигаретами. Сейчас он помещен в ИВС, ожидает экстрадиции», - сообщил Мельниченко.

Читайте такжеНа Сумщине глава сельсовета оказался наркодилеромВыехал Семенчев по собственному паспорту, но сотрудники пограничной службы его выезд не зафиксировали. Скорее всего, он нелегально пересек границу, потому что в ином случае о его местонахождении правоохранители узнали бы намного раньше: Семенчев был официально объявлен Интерполом в международный розыск.

Сейчас молдавские правоохранители ожидают завершения процедуры экстрадиции, после чего Игоря Семенчева ждет суд. Согласно обвинению, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2013 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Херсонской области совместно с прокуратурой Херсонской области в помещении административного здания поселкового совета задокументировали факт вымогательства председателем от частного предпринимателя неправомерной выгоды в размере 80 тыс. долл.

По данным милиции, для получения неправомерной выгоды председатель поселкового совета привлек к посредничеству своего близкого знакомого, который в салоне своего автомобиля возле здания поселкового совета получил взятку в указанном размере. Посредник пытался скрыться с места происшествия и избавиться от полученной суммы, но был задержан сотрудниками УБОП и следователем прокуратуры Херсонской области.

В октябре Семенчева объявили в розыск. По некоторым данным, осенью он находился в Киевской области, но тогда его так и не нашли.

Позже Семенчев был осужден за то, что он, являясь должностным лицом органов местного самоуправления, находился в составе наблюдательного совета одного из публичных акционерных обществ.

Также отметим, что в сентябре 2013 года постановлением апелляционного суда Херсонской области оставлено без изменений решение суда первой инстанции, которым председатель Антоновского поселкового совета Семенчев был признан виновным в совершении коррупционного правонарушения, и которым на него был наложен соответствующий штраф.

После решения суда, по представлению прокуратуры области, Антоновский поссовет принял решение о прекращении полномочий Семенчева в связи с решение суда.