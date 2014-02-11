В Украине сегодня будет по-весеннему тепло
07:36, 11 февраля 2014Общество
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Украина сегодня останется под влиянием теплого и влажного воздуха, перемещающегося с юго-запада Европы, погоду будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.
Фото : goodimg.ru
Температура днем 1-7 градусов тепла, в Закарпатской, Львовской областях и в Крыму 8-13 градусов. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Крыму и Закарпатье 1-6 градусов тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях 2-7 градусов мороза, сообщает ТСН.
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В Киеве Температура ночью около 0 градусов, днем 2-4 градуса тепла. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, туман.
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