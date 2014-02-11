В Украине сегодня будет по-весеннему тепло

07:36, 11 февраля 2014
Общество
0

Украина сегодня останется под влиянием теплого и влажного воздуха, перемещающегося с юго-запада Европы, погоду будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. 

весна погода / Фото : goodimg.ru

Температура днем 1-7 градусов тепла, в Закарпатской, Львовской областях и в Крыму 8-13 градусов. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Крыму и Закарпатье 1-6 градусов тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях 2-7 градусов мороза, сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Воскресенье по всей Украине днем будет плюсовая температура

В Киеве Температура ночью около 0 градусов, днем 2-4 градуса тепла. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, туман.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter