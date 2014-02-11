В Украине сегодня будет по-весеннему тепло

Температура днем 1-7 градусов тепла, в Закарпатской, Львовской областях и в Крыму 8-13 градусов. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Крыму и Закарпатье 1-6 градусов тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях 2-7 градусов мороза, сообщает ТСН.

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В Киеве Температура ночью около 0 градусов, днем 2-4 градуса тепла. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, туман.