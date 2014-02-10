Прогноз погоды на неделю: дожди, туманы и мрачное небо

На этой неделе развитие синоптической ситуации будет замедленным, пишет Meteoprog.

Украина продолжает находиться под влиянием части европейского циклона с центром над Британскими островами. Поступление тепла на нашу территорию изредка будет чередоваться с адвекцией холода. Осадки распределятся неравномерно и не прекратятся до конца рабочей недели, однако их интенсивность будет низкой.

Сегодня и завтра небольшие дожди пройдут по всей стране, только во вторник в южных областях без осадков. В среду небольшие и умеренные дожди ожидаются только в западных областях. В четверг небольшие дожди охватят почти всю Украину, кроме юга и востока страны. В пятницу дожди ожидаются на севере Левобережья, в центральных, южных областях, а также на Закарпатье. Также в стране повсеместно будут туманы, на дорогах гололедица.

Температура всю неделю будет держаться на одном уровне. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла, в Крыму во вторник-четверг до 10 градусов тепла.