В Кабмине говорят, что в Украине расчищены все дороги

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник, сообщается на сайте министерства.

Читайте такжеСнегопад парализовал Мариуполь Он отметил, что по информации Укравтодора, сейчас обеспечен проезд транспорта на всех дорогах государственного значения. В частности, вчера, 9 февраля, дорожниками была расчищена последняя дорога государственного значения «Т-05-08 Донецк-Новоазовск-Седово», где из-за больших снежных заносов высотой 3-4 метра было ограничено движение транспорта.

Всего с начала осложнения погоды службами Укравтодора расчищены 32 дороги государственного значения, где движение транспорта было закрыто, осложнено или ограничено, а именно: в Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.

Читайте такжеВоенные помогли ликвидировать снежные заносы в западных регионах УкраиныТакже были расчищены проезды к 829 населенным пунктам в 9 регионах: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях.

Ежедневно для расчистки дорог от снежных валов привлекались до 3 тыс. работников и до 1400 единиц дорожной техники. В том числе, до 80 роторных снегоочистителей, 120 погрузчиков, 45 бульдозеров, 110 автогрейдеров.