На Тернопольщине автобус сгорел дотла во время рейса
13:09, 10 февраля 2014Общество
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В Тернопольской области во время рейса загорелся и полностью сгорел автобус, следовавший по маршруту «Чортков-Тернополь».
На Тернопольщине во время рейса загорелся автобус / Фото: 0352.ua
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, 9 февраля около полудня на автодороге вблизи села Сухостав Гусятинского района возник пожар в рейсовом автобусе «ПАЗ», в котором находилось 11 человек.
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Всех людей удалось оперативно эвакуировать, в результате пожара никто не пострадал.
Вероятная причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки. Автобус сгорел полностью. Материальные убытки устанавливаются.
Пожар ликвидирован дежурным караулом 22-го государственного пожарно-спасательного поста.
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