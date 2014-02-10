На Тернопольщине автобус сгорел дотла во время рейса

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, 9 февраля около полудня на автодороге вблизи села Сухостав Гусятинского района возник пожар в рейсовом автобусе «ПАЗ», в котором находилось 11 человек.

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Всех людей удалось оперативно эвакуировать, в результате пожара никто не пострадал.

Вероятная причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки. Автобус сгорел полностью. Материальные убытки устанавливаются.

Пожар ликвидирован дежурным караулом 22-го государственного пожарно-спасательного поста.