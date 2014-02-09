В Одесской области остаются обесточенными 17 населенных пунктов

11:51, 09 февраля 2014
Общество
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Для возобновления энергоснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго

17 населенных пунктов на Одесчине остаются без света

По cостоянию на 7 часов утра 9 февраля остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Одесской области.

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Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, для возобновления энергоснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

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