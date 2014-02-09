В Одесской области остаются обесточенными 17 населенных пунктов

Для возобновления энергоснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго

По cостоянию на 7 часов утра 9 февраля остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Одесской области. Читайте такжеВ 3 областях Украины обесточены 47 населенных пунктов Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, для возобновления энергоснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter