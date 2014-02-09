Из-за сильного тумана аэропорт "Одесса" изменил расписание рейсов

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, посадка самолета из «Борисполя», который ожидался 8 февраля в 20.30, ожидается в 10.50. Самолет из «Шереметьево» (Россия) вместо 00.10 планировалось принять в 9.45, но он до сих пор не приземлился, прием другого рейса из «Шереметьево» вместо 9.45 предполагается принять в 12.15, а рейс из «Внуково» (Россия) вместо 11.00 в 12.10.

Также перенесен с 02.55 на 13.15 рейс из Одессы в «Шереметьево» и второй аналогичный рейс с 10.35 на 15.15, а третий – задерживается почти на 5 часов. Рейс в «Борисполь», запланированный на 7.00, отменен, на «Шарм-эль-Шейх» (Египет) и «Внуково».

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Остальные самолеты пока ожидаются по расписанию.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.