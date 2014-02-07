В Ривне водителя, который пьяным сбил насмерть трех подростков, посадили на 10 лет

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном зале отмечалось, что в ту ночь микроавтобус въехал в группу юношей и девушек, которые возвращались с дискотеки и шли по обочине дороги.

Читайте такжеРаботодателя водителя маршрутки, виновного в кровавом ДТП в Сумской области, лишат лицензииВ итоге трое молодых людей, среди которых одна несовершеннолетняя, погибли на месте происшествия. Двух доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Помощи потерпевшим не оказал. По словам судьи Сергея Сидоренко, экспертизой установлено, что водитель микроавтобуса был пьяным.

Виновник трагедии приговорен к максимальному сроку лишения свободы – 10 лет.

Родственники потерпевших и погибших одобрительно выслушали постановление суда.

«Начиная со вчерашнего дня, мы очень беспокоились, что прокурор хотел стать на сторону преступника, но верили, что суд гуманный и справедливый, и вынесет правильный приговор. На сегодняшнем заседании мы услышали, что приговор вынесен максимальный», – прокомментировала корреспонденту УНИАН решения суда мать погибшей 17-летней девушки Инна Кидун.

Читайте такжеСуд взял под стражу водителя маршрутки, совершившего смертельное ДТП в Сумской области Подозревая, что злоумышленник при содействии прокуратуры, может получить минимальный срок, родственники потерпевших и погибших вчера пригласили в судебный зал представителей СМИ.

После судебного заседания представитель прокуратуры покинул зал, общаться с прессой не стал.

Виновника трагедии в зале суда взяли под стражу. Кроме пребывания в тюрьме он должен возместить родственникам погибших и пострадавших нанесенный ущерб.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2013 года в Ривненской области трое людей погибли и двое были травмированы в результате наезда пьяного водителя на группу пешеходов.

Водитель с места ДТП скрылся. Автомобиль, совершивший наезд, был найден на расстоянии 300 метров от места происшествия. А водителя в 8 часов утра задержали в местном лесу. Он был в нетрезвом состоянии. Как объяснил нарушитель, спиртное он употреблял с 18 часов предыдущего дня.