В Украине продолжится потепление, в Карпатах возможен сход лавин

Сегодня атлантическая воздушная масса продолжает заходить в Украину, и потепление будет продолжаться: в течение дня столбики термометров поднимутся до 0-6 мороза. А на Закарпатье и на юге Крыма вероятно до +5 +9 градусов. В Карпатах вследствие потепления возможен сход лавин, сообщает Opogode.ua.

5 февраля над Украиной удержится поле высокого атмосферного давления. Это означает, что сухая, преимущественно солнечная погода охватит практически все области Украины.

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Поступления более теплого воздуха на охлажденную землю станет причиной туманов.

Вследствие господства температуры воздуха со знаком «минус» на дорогах гололедица не исчезнет, и в дальнейшем может провоцировать ДТП и разного рода травмы.

Ветер в Украине ожидается южный, 5-10 м/с.