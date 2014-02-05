В Украине продолжится потепление, в Карпатах возможен сход лавин
Сегодня в Украине существенно потеплеет
Сегодня атлантическая воздушная масса продолжает заходить в Украину, и потепление будет продолжаться: в течение дня столбики термометров поднимутся до 0-6 мороза. А на Закарпатье и на юге Крыма вероятно до +5 +9 градусов. В Карпатах вследствие потепления возможен сход лавин, сообщает Opogode.ua.
5 февраля над Украиной удержится поле высокого атмосферного давления. Это означает, что сухая, преимущественно солнечная погода охватит практически все области Украины.
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Поступления более теплого воздуха на охлажденную землю станет причиной туманов.
Вследствие господства температуры воздуха со знаком «минус» на дорогах гололедица не исчезнет, и в дальнейшем может провоцировать ДТП и разного рода травмы.
Ветер в Украине ожидается южный, 5-10 м/с.