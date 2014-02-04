В Харькове капитан милиции напал с газовым баллончиком на девушку, пытаясь ее ограбить

Информацию об этом подтвердили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, инцидент произошел еще 30 января около 19:20 в Коминтерновском районе Харькова вблизи жилого дома. Мужчина подошел к девушке, 1996 года рождения, распылил ей в лицо слезоточивый газ и попытался вырвать у нее из рук мобильный телефон.

Читайте такжеВ Запорожской области милиционер в День милиции сбил насмерть велосипедиста и скрылся«Однако попытка оказалась неудачной. Девушка оказала сопротивление, началась борьба, она закричала. Еще до прибытия милиции мужчину задержали прохожие», - отметили в прокуратуре.

Как выяснилось, задержанный оказался сотрудником органов внутренних дел, капитаном милиции, инспектором-дежурным дежурной части одного из райотделов милиции Харькова.

На месте преступления изъяты вещественные доказательства. На это время назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и другие экспертизы.

31 января суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании нападающему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас преступник находится в СИЗО.

Прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Задержанный милиционер воспользовался ст. 63 Конституции Украины и не дает показаний против себя.