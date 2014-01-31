В Запорожской области в снежной блокаде оказались более 170 автомобилей

В Запорожской области на трассе Запорожье-Днепропетровск на выезде из Запорожья из-за ухудшения погодных условий (снижение температуры до 25 мороза, порывы ветра – до 25 м/с) в снегу заблокированы более 170 автомобилей, более 50 из них не могут продолжить движение уже двое суток.

Читайте такжеВ 11 областях и в Крыму из-за непогоды ограничено движение Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС в Запорожской области, среди 172 автомобилей, которые не могут из-за погодных условий и состояния проезжей части продолжить движение, 120 грузовых автомобилей.

«Для того, чтобы обеспечить обогрев граждан, специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области обустроили на трассе два пункта обогрева для водителей и пассажиров, где люди могут отогреться и выпить горячего чая. Круглосуточно там дежурят трое спасателей», - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС региона.

Читайте такжеВ Донецкой области из-за непогоды объявили чрезвычайную ситуациюПо данным ведомства, пункты обогрева будут работать, пока трасса не будет полностью расчищена и пока транспортные средства не смогут самостоятельно продолжить движение.