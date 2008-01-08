Банковский служащий организовал кражу крупной суммы из банкомата

В Полтаве на 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества осужден банковский служащий, который организовал кражу 150 тыс. грн. из банкомата в Лубнах.

Об этом УНИАН сообщила старший прокурор отдела поддержания государственного обвинения в судах прокуратуры Полтавской области Елена КАШИЦИНА.

По ее данным, начальник отдела автоматизации одного из банковских филиалов в Лубнах вместе со своим неработающим товарищем решили присвоить украденные в банкомате деньги. "К краже они готовились тщательно. Банковский служащий, имея доступ к ключу сейфа банкомата, который находился в помещении библиотеки, сделал с него дубликат. Потом он загрузил 150 тыс. грн. в банкомат и в тот же день, 19 апреля, решили его ограбить. Для этого банковский служащий отключил банкомат, а его подельник ночью проник в библиотеку, открыл сейф и украл 149 тыс. 830 грн.», - рассказала Е.КАШИЦИНА.

Однако деньгами они не воспользовались, отметила старший прокурор. «Милиция сразу же вычислила преступников и задержала. Они в краже признались", - сказала Е.КАШИЦИНА.

По решению Лубенского городского суда Полтавской области с изменениями, внесенными Апелляционным судом области, банковский служащий и его подельник осуждены на 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.