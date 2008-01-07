Средняя продолжительность жизни в Китае достигла 73 лет

Средняя продолжительность жизни китайцев за последние пять лет увеличилась на 1,5 года и достигла 73 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад министерства здравоохранения КНР.

Продолжительность жизни китайцев в 1949 году, когда была образована Китайская Народная Республика, составляла 39,5 лет, напоминает Китайское информационное агентство Новости.

Агентство Синьхуа в свою очередь сообщает, что в последние годы заметно снизилась смертность среди новорожденных детей. По данным китайского Минздрава, уровень смертности среди новорожденных снизился с 2,55 % на 1000 младенцев в 2003 году до 1,53 % в 2007-м.

Согласно докладу, заметно улучшилось здоровье как городского, так и сельского населения страны.

В прошлом году китайское правительство израсходовало на здравоохранение 1 триллион 50 миллиардов юаней (чуть более 144 миллиардов долларов), что составляет около 5% от китайского ВВП.

В июле 2007 года в стране была запущена общенациональная программа по созданию системы городского медицинского страхования, и к началу 2008 году в эту систему было вовлечено 30 миллионов жителей 79 городов страны.

Параллельно в КНР создается система кооперативного медицинского обслуживания в сельской местности. Планируется, что создание системы в сельских районах завершится до конца 2008 года.