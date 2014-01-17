Наибольшую часть электроэнергии в 2013 году произвели атомные электростанции, а денег получили – тепловые

Об этом сообщило госпредприятие "Энергорынок", которое выполняет функции коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии.

При этом государственные атомные электростанции (АЭС) Украины в прошлом году покрыли 44,27% потребностей страны в электроэнергии, получив от "Энергорынка" лишь 20,82% всех средств, затраченных на закупку электроэнергии у производителей.

Такая диспропорция объясняется тем, что "Энергорынок" покупает электроэнергию у эксплуатирующих ТЭС компаний по ценам, которые в несколько раз выше тарифа госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" на отпуск электроэнергии, генерируемой отечественными АЭС.

Несмотря на это, государство в прошлом году продолжало увеличивать объемы закупки более дорогой электроэнергии из угля и газа у преимущественно частных компаний и одновременно сокращать закупку более дешевой атомной электроэнергии у государственного "Энергоатома".

В результате "Энергоатом" по итогам прошлого года сократили производство электроэнергии на 7,7% по сравнению с 2012 годом – до 83,417 млрд кВт/ч. Энергоблоки АЭС вынуждено выводились в резерв и ремонты из-за диспетчерских ограничений.

Гидроэлектростанции (ГЭС) в прошлом году обеспечили выработку 7,88% всей электроэнергии, купленной "Энергорынком", при этом получили лишь 3,59% всех средств, затраченных госпредприятием на покупку электроэнергии.

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в 2013 году произвели 6,65% всей электроэнергии, а их доля в общих затратах "Энергорынка" на закупку электроэнергии составила 15,33%.

Как сообщалось, "Энергорынок" в 2012 году закупил у "Энергоатома" почти 47% всей необходимой электроэнергии, у компаний, эксплуатирующих ТЭС, – 39,7%, у ТЭЦ – 7%, у ГЭС – 5,85%.

Рынок электроэнергии в Украине работает по модели единого оптового покупателя – "Энергорынок" приобретает электроэнергию у абсолютного большинства производителей (ТЭС, АЭС, ТЭЦ, ГЭС и др.) по различным ценам, а затем реализует по средневзвешенной цене областным энергоснабжающим компаниям (облэнерго) и другим поставщикам для последующей поставки непосредственно конечным потребителям: коммерческим и бытовым абонентам.