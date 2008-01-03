Глава Нафтогаза не нашел газа в хранилищах, вообще - ничего утешительного

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила 2007 год с убытком около 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«В 2006 году убыток компании составил 2,5 млрд. грн., а в 2007 году будет где-то около 5 млрд. грн. убытка», - сказал О.ДУБИНА.

Глава компании уточнил, что после первого ознакомления с результатами финансово-хозяйственной деятельности «Нафтогаза» «не нашел ничего утешительного». Он отметил, что в хранилищах отсутствует запас природного газа и не сведен баланс объемов поставки и потребления газа. «Единственное, что на сегодняшний день есть из баланса – это 651 млн. кубических метров газа, и то этот газ находится в госрезерве. Больше никакого газа в хранилищах нет», - добавил он.

О.ДУБИНА также сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» в 2007 году сократил добычу собственного газа.

По его словам, «Нафтогаз Украины» курирует только платежи за потребление газа населением и предприятиями теплокоммунэнерго. «Все, что приносит прибыль, в том числе вся промышленность, выведены на структуры, созданные как совместные предприятия, которые зарабатывают на НАК «Нафтогаз Украины», - заявил О.ДУБИНА

Он также сообщил, что подготовил письмо на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по вопросам закупок, которые осуществлял НАК «Нафтогаз Украины» через Тендерную палату. По его словам, к примеру, за закупку бумаги перечислялось 2% от общей стоимости тендера.