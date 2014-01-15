Экспорт зерна отдадут украинским сельхозпроизводителям – законопроект

В ВР зарегистрирован законопроект №3882 от 14.01.2014 г. «Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины (касательно поддержки отечественного сельскохозяйственного производителя)». Целью законопроекта является обеспечение непосредственного и беспрепятственного доступа украинским производителям зерновых культур к внешним рынкам сбыта. Авторы документа – народные депутаты Украины Михаил Апостол, Игорь Сабий и Олег Кулинич.

Как следует из законопроекта, текст которого имеется в распоряжении информагентства УНИАН, экспортные операции с зерном в Украине будут разрешены исключительно сельхозпроизводителям и связанными с ними юридическим лицам, а также Государственному агенту по обеспечению экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки.

«Потребность украинского аграрного сектора в инвестициях составляет десятки миллиардов долларов. Принятия этого законопроект будет стимулировать крупнейшие мировые аграрные компании не просто вывозить зерно из страны, а инвестировать в наше сельское хозяйство, как они делают за рубежом» – говорит один из авторов документа, заместитель главы комитета по вопросам аграрной политики ВР народный депутат Украины Игорь Сабий.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, отечественные производители зерновых вынуждены сосуществовать с большим количеством посредников. И, несмотря на важную социальную и бюджетообразующую функцию, значительные инвестиции в развитие украинского села, сельхозтоваропроизводители испытывают существенные финансовые потери от деятельности посредников.

По мнению депутатов, в результате принятия законопроекта и предоставления права экспорта зерна исключительно отечественным сельхозпроизводителям, рентабельность таких предприятий увеличится.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить сельхозпроизводителям право прохождения первоочередного таможенного контроля при проведении операций по экспорту зерна.