Экспорт зерна отдадут украинским сельхозпроизводителям – законопроект

10:01, 15 января 2014
Общество
1001 0

Законопроектом предлагается предоставить сельхозпроизводителям право прохождения первоочередного таможенного контроля при проведении операций по экспорту зерна.

Отечественные производители зерновых вынуждены сосуществовать с большим количеством посредников

В ВР зарегистрирован законопроект №3882 от 14.01.2014 г. «Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины (касательно поддержки отечественного сельскохозяйственного производителя)». Целью законопроекта является обеспечение непосредственного и беспрепятственного доступа украинским производителям зерновых культур к внешним рынкам сбыта. Авторы документа – народные депутаты Украины Михаил Апостол, Игорь Сабий и Олег Кулинич.

Как следует из законопроекта, текст которого имеется в распоряжении информагентства УНИАН, экспортные операции с зерном в Украине будут разрешены исключительно сельхозпроизводителям и связанными с ними юридическим лицам, а также Государственному агенту по обеспечению экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки.

«Потребность украинского аграрного сектора в инвестициях составляет десятки миллиардов долларов. Принятия этого законопроект будет стимулировать крупнейшие мировые аграрные компании не просто вывозить зерно из страны, а инвестировать в наше сельское хозяйство, как они делают за рубежом» – говорит один из авторов документа, заместитель главы комитета по вопросам аграрной политики ВР народный депутат Украины Игорь Сабий.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, отечественные производители зерновых вынуждены сосуществовать с большим количеством посредников. И, несмотря на важную социальную и бюджетообразующую функцию, значительные инвестиции в развитие украинского села, сельхозтоваропроизводители испытывают существенные финансовые потери от деятельности посредников.

По мнению депутатов, в результате принятия законопроекта и предоставления права экспорта зерна  исключительно отечественным сельхозпроизводителям, рентабельность таких предприятий увеличится.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить сельхозпроизводителям право прохождения первоочередного таможенного контроля при проведении операций по экспорту зерна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter