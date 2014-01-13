Милиция во Врадиевке расследует факт избиения экс-милиционером односельчанина

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД в Николаевской области, потерпевший не обратился в правоохранительные органы, и чтобы установить обстоятельства драки, милиционеры искали потерпевшего с помощью руководства политической ячейки.

"Сотрудникам Врадиевского РО УМВД Украины в Николаевской области стало известно о том, что накануне якобы экс-милиционером нанесены телесные повреждения во время драки 19-летнему жителю райцентра", - сообщили в милиции.

Как стало известно УНИАН, потерпевший - член ВО "Свобода".

Руководитель местной партячейки, к которому обратились милиционеры, пояснил, что 19-летний член партии пострадал вследствие неприязненных отношений, но в милицию не обращался и вообще уехал по своим делам за пределы поселка.

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На следующий день, 13 января, пострадавший все же пришел в милицию и написал заявление о его избиении.

"Парень сообщил, что 30-летний экс-милиционер начал предъявлять претензии к нему в то время, когда они были на дискотеке, но работники милиции не допустили совершения противоправных действий и пресекли развитие конфликтной ситуации. «Встреча» с оппонентом, при которой член партии получил телесные повреждения, состоялась уже после окончания развлекательного мероприятия, когда тот шел через парковую зону", - сообщили в милиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр, для установления тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевший направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.