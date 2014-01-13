СМИ: Малые неправительственные организации в Украине теряют главного спонсора

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, с 2014 года меняется структура и стратегия работы Международного фонда "Видродження". МФВ официально пока не сообщал о грядущих изменениях, но их ключевые параметры уже согласованы. Выделение новых грантов будет проходить по другим правилам.

Главное изменение касается финансирования небольших НПО, получавших малые гранты, как правило, объемом не более 100-120 тыс. грн. В Нью-Йорке, в руководстве OSF, потребовали радикально сократить их поддержку. "Ранее мы старались поддерживать как можно больше организаций низового уровня, а нам говорят - стоп, вы разбрасывались (средствами. - ред.). Теперь нам предлагают работать с теми организациями, в отношении которых уже есть доверие", - рассказал исполнительный директор МФВ Евгений Быстрицкий.

Новая политика фонда будет болезненной для малых НПО, которым будет непросто найти альтернативные источники средств. По мнению участников рынка, в Украине есть три ключевых игрока на рынке финансирования проектов, связанных с лоббированием демократических изменений нормативной базы, - помимо МФВ, гранты на эти цели выделяют Евросоюз и правительство США. "Остальные игроки, в частности посольства стран-членов ЕС, в другой весовой категории, там намного меньший объем финансирования", - утверждает глава правления МФВ Александр Сушко.

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ЕС выделяет значительные средства на общественный сектор, в 2013 году было выделено 4,3 млн евро безвозвратного финансирования, рассказали в представительстве ЕС. Однако ЕС работает лишь с организациями, способными освоить крупные суммы. Минимальный размер гранта составляет 50 тыс. евро.

США в 2012 году выделило $3,4 млн для Украины через Национальный фонд поддержки демократии. Здесь также финансировались довольно крупные проекты, лишь три гранта были ниже планки в $20 тысяч.

В Фонде признают, что полный отказ от малых грантов будет болезненным для рынка, и обещают сохранить часть прежнего финансирования.

"Обещаю, что даже в новой стратегии мы найдем средства для первичных инициатив. Но то, что возможность их поддержки сократится - это факт. Допускаю, что сокращение будет 40-50%", - заявил Быстрицкий. Александр Сушко также предположил, что число грантов сократится вполовину - с нынешней планки в 500-600 проектов в год до приблизительно 300.