Евромайдан стал главным событием 2013 года в украинском образовании

На первом месте - влияние украинского студенчества на создание Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, рейтинг был обнародован во время круглого стола «Украинское образование 2013. Итоги и прогнозы» сегодня в Киеве.

В частности, директор неправительственной организации «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» Игорь Ликарчук сообщил, что «на первом месте среди событий, которые наши эксперты в системе образования считают самыми главными в плане позитива, – это проявление активной гражданской позиции украинского студенчества в создании Майдана как платформы борьбы общества за демократию, справедливость и честную власть. 70% опрошенных поставили это событие на первое место».

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На второе место эксперты поставили начало работы по подготовке новой редакции Закона Украины «Об образовании». Экспертная среда и общество надеются, что такой закон появится.

На третьем месте – сохранение системы ВНО при вступлении в высшие учебные заведения.

На четвертом месте – внесение в Верховную Раду проекта Закона Украины «О высшем образовании», подготовленного рабочей группой академика Михаила Згуровского.

На пятом месте – начало работы первых в СНГ бесплатных онлайн-курсов на базе КНУ имени Т.Шевченко. «Это, действительно, для нашего образования новое слово, потому что во всем мире такие онлайн-курсы очень распространены, и появление первого такого курса по бренд-менеджменту не осталась незамеченным», - заметил Ликарчук.

На шестом месте – реализация совместного пилотного проекта группы работодателей АО «Систем Кепитал Менеджмент» с Министерством образования и науки Украины по модернизации профессиональных стандартов.

На седьмом месте – начало обязательного изучения второго иностранного языка в 5-х классах общеобразовательных школ.

На восьмом – результаты участия наших учеников в Международном сравнительном исследовании TIMSS-2011, которые были обнародованы в 2013 году.

Традиционно удачное выступление украинских школьников и студентов на всемирных предметных олимпиадах – девятое место в рейтинге.

Десятое место – это прорыв «интернетизации» Украины. По словам Ликарчука, по официальной статистике, сегодня каждый второй украинец в возрасте старше 15 лет постоянно пользуется Интернетом (пять лет назад – лишь каждый четвертый украинец).

В то же время, председатель правления ОО «Центр образовательного мониторинга» Павел Полянский отметил, что к «позитивным достижениям в сфере образования, которые назвали эксперты, профильное министерство имеет отношение только к 10% этих позитивных сдвигов, вместе с тем к 70% событий, названных экспертами, профильное министерство никакого отношения не имеет – это или местные инициативы или действия против политики в области образования».

Участники круглого стола сообщили, что неправительственная организация «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» вместе с интернет-порталом «Образовательная политика» в период с 15 по 30 декабря провели экспертный опрос «Образование Украины 2013. ТОП-10», во время которого руководителям заведений образования разных типов, представителям общественных организаций, научным работникам предлагалось определить 10 наиболее значимых событий в образовании Украины, что состоялись в 2013 году.

«Мы обратились к 1600 экспертам, и получили 247 ответов, что свидетельствует об уровне открытости наших педагогов и готовности их выражать собственное мнение. Анализ ответов участников опроса позволил определить рейтинговый перечень основных событий в образовании Украины 2013 года», - отметил Ликарчук.