Узбекистан вернул дорожный сбор на украинские автомобили

При этом на соответствующий процент был снижен акциз при импорте автомобилей из России, следует из постановления президента Узбекистана Ислама Каримова, которое опубликовано в местной прессе.

Как сообщает РИА Новости, постановлением установлена минимальная ставка в размере 3% от цены приобретения нового автомобиля, произведенного в РФ и Украине и приобретенного в специализированной торговой сети на территории республики.

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Как сообщили в РДФ, взимание дорожного сбора будет осуществляться с 1 апреля этого года.

В августе 2012 года Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил изменения в налоговом законодательстве республики, предусматривающие отмену уплаты данного сбора. В конце 2013 года эта льгота была отменена.