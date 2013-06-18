Товарооборот Украины и Узбекистана за год превысил $580 миллионов

Узбекистан присоединился к Договору о зоне свободной торговли СНГ 31 мая нынешнего года, когда был подписан соответствующий Протокол. Документ подлежит ратификации, и эта процедура начнется, как только Украина получит от Исполкома СНГ заверенную копию.

«У нас не будет никаких проволочек. После получения официальных документов от Исполкома СНГ, Минэкономразвития Украины сразу начнет работу по проведению внутригосударственных процедур по вступлению в силу Протокола о применении Договора о зоне свободной торговли. Уверен, что Верховная Рада примет достаточно быстро, так как речь идет об улучшении товарооборота, что положительно повлияет на нашу экономику», - отметил Министр.

В свою очередь Акмал Камалов поблагодарил Игоря Прасолова за поддержку во время переговоров и выразил надежду, что этот документ поможет вывести сотрудничество Украины и Узбекистана на качественно новый уровень.

«Мы считаем Украину одним из важнейших своих партнеров не только в СНГ, но и в мире. Нас интересует расширение структуры товарооборота, так как сейчас он достаточно узок, а возможности очень большие, ведь Узбекистан в последнее время демонстрирует по оценке международных экспертов стабильно развивающую экономику страны (рост ВВП более 8%). Очень много направлений, над которыми мы могли бы работать – текстиль, плодово-овощная продукция, химическая промышленность, транспорт (в 8 раз в прошлом году увеличили наши транзитные перевозки через порт Ильичевск). Нужно увеличивать объемы и расширять сотрудничество», - сказал Акмал Камалов.

Среди торговых партнеров Украины за 2012 год Узбекистан заняла 7 место среди стран СНГ. Внешнеторговый оборот товарами и услугами составил 582,4 млн. долл. США. Экспорт достиг 464,84 млн. долл. и увеличился по сравнению с 2011 годом на 92,33 млн. долл. или на 24,8%. Импорт из Узбекистана в Украину составил 117,56 млн. долл. Положительное для Украины сальдо составило 347,28 млн. долл.