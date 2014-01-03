В Донецке родители хотели продать своего двухлетнего ребенка за 72 тысячи гривень

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, 23-летние родители были задержаны вчера, 2 января, на одной из АЗС во время передачи ребенка покупателю.

Эти родители из города Димитров Донецкой области ранее были лишены родительских прав на 2-летнюю девочку и 7-месячного сына.

Начальник Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Юрий Сироватко отметил, что отец детей работал слесарем, а мать - не работала. По его словам, оба употребляли наркотики.

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По его словам, они были лишены родительских прав, но когда нашли покупателя на девочку, то “собрали бесчисленное количество справок и характеристик, подтверждающих, что они стали на путь исправления, вынудив поверить в это официальные органы”, и им вернули ребенка.

В сообщении сказано, что покупателем был донетчанин, который приехал в их город посетить друзей. В то же время покупатель, когда понял, что “предстоящее соглашение - не шутка”, то написал заявление в милицию.

Во ОСО отмечают, что злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении покушения на уголовное правонарушение по ч.3 ст.149 УК Украины - «торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. К фигурантам избрана мера пресечения - содержание под стражей.