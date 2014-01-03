Умер известный кинорежиссер, народный артист Украины Григорий Кохан

Умер украинский кинорежиссер, сценарист, народный артист Украины Григорий Кохан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В связи со смертью выдающегося режиссера премьер-министр Николай Азаров выразил соболезнование первому заместителю министра культуры Тимофею Кохану в связи со смертью его отца.

«Творчество Кохана Григория Романовича стало достойным вкладом в развитие национальной культуры. Вызывают уважение его достижения в педагогической деятельности по подготовке и воспитанию молодых кинохудожников Украины. Светлая память о его добрых делах навсегда останется в сердцах потомков. Выражаю искренние соболезнования Вам и Вашей семье», - говорится в соболезновании Азарова.

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***Григорий Кохан родился в 1931 году в с. Борткив вблизи Золочева на Львовщине.

Кохан - постановщик фильмов «Рожденная революцией», «Цыганка Аза», «Ярослав Мудрый», «Стамбульский транзит». Автор киноленты об УПА «Страчені світанки» и других.

Лауреат Государственной премии СССР (1978). Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (в 2011 г.) — за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.