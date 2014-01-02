Умер актер - звезда "Принца из Беверли-Хиллз"
02:32, 02 января 2014Общество
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Американский актер Джеймс Эйври, известный по популярному комедийному сериалу "Принц из Беверли-Хиллз", скончался в Калифорнии в возрасте 65-ти лет
Джеймс Ейври умер в городе Глендейл из-за осложнений после операции на сердце Фото www.spletnik.ru
Сериал, показанный в 1990 годы на канале Эн-би-си, рассказывает об уличном подростке из Западной Филадельфии, который переезжает жить к своим богатым тете и дяде, сообщает ВВС.
Главную роль исполнил Уилл Смит, а Эйври сыграл дядю его героя. Актер участвовал в 141 эпизоде популярного сериала.
По словам представителя Эйври, он умер в городе Глендейл из-за осложнений после операции на сердце.
Актер также известен как мастер озвучивания мультфильмов. Его голосом говорят персонажи анимационных сериалов "Черепашки-ниндзя", "Железный человек" и "Человек-паук".
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