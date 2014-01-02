Умер актер - звезда "Принца из Беверли-Хиллз"

Сериал, показанный в 1990 годы на канале Эн-би-си, рассказывает об уличном подростке из Западной Филадельфии, который переезжает жить к своим богатым тете и дяде, сообщает ВВС.

Главную роль исполнил Уилл Смит, а Эйври сыграл дядю его героя. Актер участвовал в 141 эпизоде популярного сериала.

По словам представителя Эйври, он умер в городе Глендейл из-за осложнений после операции на сердце.

Актер также известен как мастер озвучивания мультфильмов. Его голосом говорят персонажи анимационных сериалов "Черепашки-ниндзя", "Железный человек" и "Человек-паук".