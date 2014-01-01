Завтра ночью будет морозно

Завтра в Украине осадков не ожидается, днем будет до 3° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 2 января будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман, гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму 3-8° тепла.

В Киевской области завтра облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В столице без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.