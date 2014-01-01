Украинцы - Януковичу: Мы будем в Евросоюзе. С вами или без вас!
02:23, 01 января 2014Политика
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Общественные активисты от имени народа Украины впервые в истории обратились к президенту Януковичу.
"Ежегодно в новогоднюю ночь президент обращается к народу. Но, судя по немногочисленным заявлениям Виктора Януковича в последние недели, ему особо нечего сказать . Поэтому пора говорить народу", - отметили авторы обращения, пишет Украинская правда.
В записи коллективного обращения приняли участие более 50 украинцев из разных регионов и социальных слоев.
Активисты рассказали, какой увидели свою страну в уходящем году, и выразили пожелание, чтобы такое больше никогда не повторилось.
"Будущее Украины - в наших, а не ваших руках", - отмечают активисты.
"Мы - европейцы. Мы будем в Евросоюзе. С вами или без вас", - резюмируется в обращении к Януковичу.
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