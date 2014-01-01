Украинцы - Януковичу: Мы будем в Евросоюзе. С вами или без вас!

"Ежегодно в новогоднюю ночь президент обращается к народу. Но, судя по немногочисленным заявлениям Виктора Януковича в последние недели, ему особо нечего сказать . Поэтому пора говорить народу", - отметили авторы обращения, пишет Украинская правда.

В записи коллективного обращения приняли участие более 50 украинцев из разных регионов и социальных слоев.

Активисты рассказали, какой увидели свою страну в уходящем году, и выразили пожелание, чтобы такое больше никогда не повторилось.

"Будущее Украины - в наших, а не ваших руках", - отмечают активисты.

"Мы - европейцы. Мы будем в Евросоюзе. С вами или без вас", - резюмируется в обращении к Януковичу.