В эту ночь католики, протестанты и часть православных празднуют Рождество

По преданию, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа.

25 декабря Рождество празднует Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также часть православных – включая Константинопольскую (кроме Афона), Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую, Польскую, Албанскую, Греческую.

В ночь с 24 на 25 декабря в римско-католических храмах Украины проходят торжественные богослужения. Главная церемония проходит в Ватиканском соборе Святого Петра. Эту службу возглавляет Папа Римский.

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24 декабря католики латинской традиции и другие христиане, которые руководствуются Григорианскими и Новоюлианским календарями, проводят Сочельник. Сочельник – это собственно последний день четырехнедельного поста, который предшествует Рождеству.

Вечером 24 декабря, когда загорается первая звезда, которая когда-то указала дорогу мудрецам к новорожденному ребенку, семьи собираются за праздничным столом. Перед началом трапезы читается отрывок из Евангелия, поется первая колядка, потом все переламывают рождественский хлеб – облатку, которая символизирует радость приближающегося праздника. Облатки освящаются в храмах во время поста перед Рождеством.

На скатерть обеденного стола иногда кладут несколько жгутов сена – как напоминание о Вифлеемских яслях. Кроме кутьи, на столе обязательно стоят 12 постных блюд. В конце Сочельника традиционно поют колядки и идут в храм на праздничную рождественскую Мессу.