Transparency International: Украинцы очень терпимы к коррупции

Об этом заявила региональный координатор Transparency International в странах СНГ Светлана Савицкая в интервью ZN.UA.

"Среди стран СНГ позади Украины (в рейтинге уровня коррупции Transparency International, где Украина заняла 144-е место из 177 - УНИАН) находятся только страны Центральной Азии. Согласно Глобальному барометру коррупции этого года, 80% опрошенных украинцев считают, что правительство неэффективно борется с коррупцией", - отметила Савицкая.

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По ее словам, для всех стран СНГ чрезвычайно острой является проблема слияния бизнеса и государства, конфликт интересов. Так, часто встречаются ситуации, когда высокопоставленные чиновники или члены парламента являются крупными акционерами и главами правления частных компаний. Люди идут в систему власти для того, чтобы продвигать свой бизнес.

"В Украине высокий уровень терпимости граждан по отношению к коррумпированности власти. Обычные люди считают нормальным, когда чиновник и бизнесмен - это одно и то же лицо", - подчеркнула Савицкая.

Также она считает, что ЕС недостаточно много сделал в Украине для того, чтобы правительство провело хорошие антикоррупционные реформы. Принятый в этом году пакет антикоррупционных законов она назвала фрагментарным и поверхностным.