Правительство отчитается, почему товаропроизводители не знали условий Соглашения с ЕС - Президент

Об этом Янукович сказал в интервью представителям украинских СМИ, онлайн-трансляцию которого можно посмотреть на сайте УНИАН.

По его словам, сегодня нужно разобраться, почему люди не знали.

“Мы сделали эту паузу, чтобы найти ответ, и для нас это очень принципиально, на каких условиях мы подписываем это соглашение, и этот ответ должно дать правительство”, - прибавил он. Президент подчеркнул, что призывал правительство сделать это прозрачно, и все увидели недостатки и преимущества евроинтеграции.

“Это та работа, которая не была сделана своевременно по другим причинам. Я считаю, что правительство будет отчитываться во время парламентских слушаний,.. и они там будут рассказывать, почему произошло так, что общественность, и особенно объединения товаропроизводителей, они не знали никаких условий. Люди не были осведомлены”, - заметил Президент.