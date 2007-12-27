Ющенко: будет ли следующим президентом Яценюк или Тимошенко?

19:59, 27 декабря 2007
Общество
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"Для меня унизительна подобная постановка..."

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что вопрос о баллотировании на должность главы государства на будущих выборах сейчас не ко времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, существовали ли договоренности с Юлией ТИМОШЕНКО о том, что она не будет принимать участия на следующих выборах Президента, а также то, что преемником Президента может стать Арсений ЯЦЕНЮК.

«Для меня унизительна подобная постановка вопроса», - сказал В.ЮЩЕНКО, объяснив, что каждый сознательный человек понимает, что то, кто будет следующим Президентом, будет решаться не сегодня и не при сегодняшних обстоятельствах.

Президент отметил, что сегодняшняя новосформованная политическая команда, правящая коалиция успешно работает, она справляется со всеми вызовами. В связи с этим В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо продемонстрировать эффективную и согласованную, успешную работу, добавив, что он может гордиться теми взаимоотношениями, которые сложились внутри властной команды.

«Это те отношения, о которых я мечтал», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что надеется, что мы доживем до того времени, когда придется отвечать на вопросы, какие политические силы, какие политики будут претендовать на должность Президента.

 

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