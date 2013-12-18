СМИ: В Раде полным ходом идет отработка норм по наполнению госбюджета

Как сообщил ZN.UA глава комитета Виталий Хомутынник (фракция Партии регионов), на его последнем заседании были рассмотрены да законопроекта. Первый из них - №3757 (автор Хомутынник), который было рекомендовано принять в целом с введением соответствующих норм с первого января 2014 года.

Среди основных предлагаемых документом новшеств – перенос предусмотренного действующей редакцией Налогового кодекса снижения ставки НДС до 17% на 2015-й год, а также постепенное ежегодное понижение на 1 п.п. ставки налога на прибыль на протяжении трех лет с 19 до 16%.

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При этом предлагается также продлить на следующий год (до 01.01.2015) "нулевой" НДС для необработанной и частично обработанной кожи, а также операций с металлоломом. Кроме того – освободить от взимания НДС операции с макулатурой.

Одновременно законопроектом предусматривается повышение ставок акцизного налога на пиво на 35%, на спирт и другие алкогольные напитки – на 14%, табак и табачные изделия – на 11,6%.

По подсчетам Минфина этот законопроект должен дать дополнительные поступления в бюджет на 35 млрд.

Значительно больший фискальный эффект (до 56 млрд грн) призван дать второй среди рассмотренных комитетом законопроектов - №3757/1 (автор – депутат-регионал Валерий Омельченко). Среди предложений этого законопроекта (помимо отсрочки снижения ставок НДС и налога на прибыль, а также повышения акцизов на пиво, ликеро-водочные изделия, вино и слабоалкогольную продукцию) – пятикратное повышение платы за радиочастоты (что может сказаться на стоимости услуг мобильной связи), установление единой ставки акцизного налога на дизтопливо (98 евро за тонну вместо дифференцированных ставок от 46 до 98 евро в зависимости от содержания серы), повышение ставок акцизного сбора на операции с ценными бумагами, освобождение от НДС экспорта зерновых и технических культур, а также операций с металлоломом.

Законопроект №3757/1 предусматривает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, которые занимаются торговлей ювелирными и меховыми изделиями, мебелью и бытовой техникой.

В перечне предлагаемых новшеств - установление арендной платы за землю для всех категорий земель на уровне не менее троекратного размера земельного налога (независимо от даты заключения договора аренды); отмена моратория на индексацию нормативной денежной оценки сельхозугодий, являющейся базой для расчета фиксированного сельскохозяйственного налога, увеличение ставки сбора за специальное использование лесных ресурсов в 10 раз и другие нововведения.

По словам Хомутынника многие из положений вышеупомянутого законопроекта являются достаточно спорными, поэтому комитет рекомендует принять его за основу, рассматривая каждую из предлагаемых норм в сессионном зале по отдельности.