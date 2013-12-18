Кабмин так и не внес в Раду обещаный проект госбюджета

Ранее в ходе сегодняшнего заседания бюджетного комитета рассматривались поправки к госбюджету на 2013 год. Параллельно в ходе заседания Комитета Рады по вопросам таможенной и налоговой политики шло обсуждение согласованных с правительством парламентских законопроектов, предполагающих увеличение налоговых поступлений в госбюджет.

Согласно предварительным данным, в качестве базового показателя предлагается прогноз номинального ВВП в размере 1,65 трлн грн при потребительской инфляции на уровне 8,3% и доходах сведенного (консолидированного) бюджета - 540 млрд грн.

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Рост минимальной заработной платы и социальных выплат предусматривается в три этапа на протяжении 2014-го и по итогам года должен составить 8,3%.

Как ранее сообщалось, первоначально при рассмотрении проекта госбюджета предполагалось рассмотрение двух сценариев развития экономики на 2014 год, рассчитанных Минэкономразвития по состоянию на конец ноября 2013 г.

Так, согласно первому, более умеренному сценарию (эксперты называли его и более обоснованным), расчетный показатель номинального ВВП составлял 1,54 трлн грн, а по второму – 1,57 трлн.

При этом его значение на нынешний год было пересчитано Минэкономразвития в сторону понижения (от заложенных в госбюджете 1,58 трлн грн до 1,44 трлн).

То есть, номинальный рост ВВП в 2014 году по первому варианту должен был составить 6,9% (при потребительской инфляции 3,8% декабрь к декабрю п.г.), а по второму – 9% (при инфляции – 4%).

Рост реального ВВП предполагался, соответственно, - 1,8 и 2,8%.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих – 480 (1-й сценарий) и 487 млрд. грн. (2-й), а среднемесячная номинальная заработная плата – 3480 и 3520 грн.

Как ожидалось, дефицит внешнеторгового баланса может составить $ 9,8 млрд по первому и $ 11,3 млрд – по второму сценарию. При этом прогноз на нынешний год пересмотрен с предусмотренных в госбюджете на текущий год $ 14,99 млрд до $ 11,3 млрд в 2014 году.