Зампред НБУ: большинство банков работают прибыльно

Банки наращивают активные операции, кредитуют экономику, привлекают средства населения и бизнеса, укрепляют капитальную базу.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Ткаченко.

Представитель регулятора отметил, что за 11 месяцев текущего года банки получили прибыль в размере 2,4 млрд. грн.

«Подавляющее большинство (90 %) банков работают прибыльно. Объем общих активов банков за 11 месяцев 2013 вырос на 130 млрд. грн., что более чем вдвое превышает прирост активов за весь 2012 год, и на 1 декабря составил 1,4 трлн. грн», - сказал он.

По его словам, положительным фактором является и то, что рост активных операций банков происходит преимущественно в национальной валюте.

Комментируя ситуацию с проблемной задолженностью банков, Ткаченко подчеркнул, что, учитывая уроки, полученные во время финансово-экономического кризиса, финучреждения стали более тщательно подходить к оценке финансового состояния заемщиков.

Зампред НБУ сообщил, что регулятор провел значительную работу для уменьшения объемов проблемной задолженности в банках.

В частности, созданы законодательные предпосылки для функционирования рынка проблемных активов, в том числе их продажи. Банки, по его словам, обеспечены необходимым инструментарием для списания безнадежной задолженности за счет сформированных резервов, который они активно используют.

Ткаченко выразил убеждение, что в 2014 году есть все основания надеяться на то, что положительная динамика деятельности банков сохранится.