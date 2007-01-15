Тарасюк: у Ющенко и Януковича есть общие цели

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ имеют общие стратегические цели вступления в НАТО, но разные взгляды относительно временных рамок.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью газете «Дело» от 15 января 2007 г.

«После формирования правительства во главе с ЯНУКОВИЧЕМ оказалось, что Президент и премьер имеют общие стратегические цели вступления в НАТО, но разные взгляды относительно временных рамок»,- сказал он.

Министр надеется, что запланированный на 14 февраля «круглый стол» приведет к сближению позиций как Президента, так и правительства в вопросах членства в НАТО.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что в апреле 2005 года Украина и НАТО перешли на интенсифицированный диалог. К сожалению, отметил он, в силу затянувшихся внутриполитических дискуссий темп несколько потерян.

Б.ТАРАСЮК сказал, что не является сторонником проведения референдума о вступлении Украины в НАТО. «Лично я не являюсь сторонником референдума. Но если политические силы определили это как необходимость, значит, нужно готовиться», - сказал он.

При этом Б.ТАРАСЮК отметил, что готовиться к проведению референдума нужно не для того «чтобы устроить провокацию», а для того, чтобы помочь гражданину, обществу узнать о том, что же такое НАТО и каким образом отразится возможное членство Украины в НАТО на положение того же гражданина. По его мнению, с этой целью должна быть проведена действенная информационная кампания.

Министр напомнил, что опросы общественного мнения говорят о том, что половина общества не имеет достаточной информации о НАТО. «Только после того как мы достаточно проинформируем общество, можно будет проводить референдум», - считает он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, основополагающий документ НАТО не обязывает государство проводить референдум. В практике новых членов НАТО известны три случая, когда проводились такие референдумы и имели рекомендательный характер: Словакия, Венгрия и Словения.

Министр отметил, что в случае с Украиной «мы имеем свою историю». «Тема НАТО активно использовалась в целях политических спекуляций со стороны наших оппонентов как во время президентской кампании 2004 года, так и во время парламентской кампании 2006 года. Естественно, что эта антинатовская риторика оказала свое влияние на общественное мнение. Цель спекулянтов была получить как можно большее количество голосов, которых они не набрали», - добавил он.