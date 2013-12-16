Суд продлил арест запорожскому бизнесмену Анисимову

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по представлению органов следствия и прокуратуры избрал сегодня следователь-судья Печерского райсуда Козлов. Как сообщил журналистам адвокат Анисимова Андрей Федур, суд принял во внимание аргументы стороны обвинения, которая обосновывала необходимость продления срока ареста Анисимова тем, что тот в случае избрания иной меры пресечения, не связанной с пребыванием под стражей, он может уклоняться от следствия, давить на свидетелей и т.п.

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Вместе Федур отметил, что в соответствии с постановлением суда в течение пяти суток сторона защиты обжалует в апелляционном порядке указанное решение.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате проведенной спецоперации в аэропорту Борисполь сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины был задержан криминальный авторитет из Запорожья по прозвищу «Анисим». Вместе с ним был задержан и его охранник.

Задержание, проведенное бойцами спецподразделения ГУБОП «Сокол», происходило в рамках расследования уголовного производства по ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

После задержания подозреваемые были доставлены в Запорожье для проведения следственных действий. По ходатайству следователя судом в отношении криминального «авторитета» была избрана мера пресечения - содержание под стражей.

На территории предприятий, подконтрольных задержанному, проведено ряд обысков. Изъято денежные средства, документацию, оружие, которое отправлено на экспертное исследование.

Милиция работает над установлением других возможных эпизодов преступной деятельности указанных лиц.

16 августа в Орджоникидзевском районе Запорожья - на повороте ул.Немировича-Данченко на Набережную неизвестные из двух автоматов расстреляли кортеж Евгения Анисимова, на протяжении последних нескольких лет известного как «смотрящего» по Запорожскому региону. Ни Анисимов, ни те, кто находились в другом автомобиле, не пострадали. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе места преступления 2 автомата АКМ и 3 пустых автоматных «рожка». Событие квалифицированно и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 ч.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).