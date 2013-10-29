Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, работники Департамента уголовного розыска МВД Украины установили личности злоумышленников и на днях задержали одного из них, который оказался 32-летним жителем Запорожья. Задержанному сообщено о подозрении.

Согласно сообщению, также установлена личность второго злоумышленника, причастного к покушению. Им оказался Артур Васоян, 1980 г.р. Он является родственником задержанного. Он объявлен в международный розыск. Васояну инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Милицией выяснено, что преступление имеет заказной характер. Наиболее достоверной версией совершения покушения на убийство является передел сфер влияния в уголовной среде.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Орджоникидзевском районе Запорожья – на повороте ул. Немировича-Данченко на Набережную неизвестные из двух автоматов расстреляли кортеж Евгения Анисимова, в течение последних нескольких лет известного как «смотрящий» по Запорожскому региону. Ни Анисимов, ни находившиеся во втором автомобиле не пострадали. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе места совершения преступления 2 автомата АКМ и 3 пустых автоматных «рожка». Происшествие квалифицировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В то же время, 21 октября сам криминальный авторитет на прозвище «Анисим» и его охранник были задержаны в аэропорту Борисполь работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Анисимову была избрана мера пресечения – содержание под стражей. На территории предприятий, подконтрольных задержанному, проведен ряд обысков. Изъяты денежные средства, документация, оружие, которое отправлено на экспертное исследование.