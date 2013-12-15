Завтра на севере Украины ожидается небольшой мокрый снег
12:34, 15 декабря 2013Общество
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Завтра в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью в северной части местами небольшой мокрый снег.
Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег / Фото: lenta-ua.net
В отдельных районах западных областей туман. На дорогах местами гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья 7-12° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге Крыма до 6° тепла; в восточной части ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.
В Киеве и области в понедельник ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.
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