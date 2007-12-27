Немцы заговорили о возможности отмены виз для украинцев

В Германии не исключают последующего расширения шенгенского пространства. Заместитель председателя комитета Бундестага по международным вопросам, социал-демократ Ханс-Ульрих Клозе полностью может представить себе введение в будущем безвизового режима также с Украиной и Турцией, передает Немецкая волна.

Европа еще не достигла своих границ, сказал Ханс-Ульрих Клозе в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Не следует забывать, отметил политик, что такие страны, как Украина, - это также европейские государства. По его мнению, отмена визового режима станет логическим следствием политики соседства. В то же время Клозе отметил, что „это дело будущего и здесь придется подождать несколько декад”. Аргументируя в интересах введения безвизового режима, немецкий политик напомнил, что Шенгенское соглашение не отменяет границы, а только открывает их. Клозе высказал убеждение, что в конце концов „придется иметь дело не с единым европейским государством, а с Европой многих родин”. Напомним, что шенгенское пространство насчитывает уже 24 страны. 21 декабря паспортный контроль отменили на границах с новыми членами ЕС в Восточной Европе, а также с Мальтой.