Апелляционный суд Киева освободил актера и журналиста, задержанных на Банковой

Как передает корреспондент УНИАН, хотя прокурор настаивал на сохранении меры пресечения в отношении Егора Превира в виде содержания под стражей, суд смягчил меру пресечения, изменив его на домашний арест сроком действия до 30 января следующего года.

Также суд удовлетворил жалобу защитников Валерия Гарагуца и заменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, срок действия которого исчерпывается 30 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышли более полумиллиона человек .

Однако 1 декабря несколько сот молодых людей спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

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Затем милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватами админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержаны 9 человек. 3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 уголовного кодекса (массовые беспорядки).

В частности, по информации сестры задержанного Егора Превира Христины Превир, ее брат после задержания и избиения "Беркутом" находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой и потерял память. По ее информации, 3 декабря во время заседания суда ему стало плохо и в зал суда вызвали «скорую помощь».

Адвокат задержанного Оксана Томчук заявила, что следствие инкриминирует ее подзащитному организацию массовых беспорядков. Адвокат добавила, что это обвинение является абсолютно безосновательным, поскольку ее клиент является журналистом и на Банковой 1 декабря находился для освещения акции протеста.