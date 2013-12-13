В Одессе от отравления угарным газом погибли три человека.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в 15.50 12 декабря в г. Одесса, ул. Кондинского, в частном жилом доме, обнаружены тела 3 погибших людей. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. Пожарные подразделения не вызывались.

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По факту происшествия проводится расследование.