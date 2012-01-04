Угарный газ собирает жертвы

В Первомайске Николаевской области в колодце теплосети двое бездомных задохнулись угарным газом от самодельной печи.

Об этом УНИАН сообщили в Первомайском городском отделе УМВД Украины в Николаевской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Первомайского отделения милиции 3 января. На одной из улиц в колодце теплосети прохожие увидели двух мужчин без признаков жизни.

Для извлечения тел погибших привлекалось спасательное отделение пожарной части №17 Первомайского райотдела Управления МЧС Украины в Николаевской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа милиции.

Судебно-медицинский эксперт, прибывший на место, установил, что в колодце находятся тела лиц мужского пола примерно 35-45 лет без внешних признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти тела умерших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как выяснили правоохранители, двое местных мужчин-бездомных жили в этом колодце. Они обогревались при помощи самодельной печи, а крышку люка в это время закрывали, чтобы сохранить тепло. По предварительным данным, умершие задохнулись угарным газом.

По данному факту сотрудники Первомайского ГО УМВД проводят проверку.

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В Житомирской области пятеро человек госпитализированы вследствие отравления угарным газом.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Украины в Житомирской области.

"4 января около 7:40 в оперативно-координационный центр Управления МЧС в Житомирской области поступило сообщение о госпитализации семьи из пяти человек с диагнозом отравление угарным газом. В частности, были госпитализированы девушки 1990, 1994 и 2008 годов рождения и две женщины - 1947 и 1973 годов рождения. Все пострадавшие проживали в селе Липники Лугинского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас состояние пострадавших – удовлетворительное, дети находятся в терапевтическом отделении Лугинской центральной районной больницы, взрослые – в терапевтическом отделении Липненской больницы.

Отравление, по данным МЧС, произошло вследствие преждевременного закрытия задвижки на печи.