В МВД объяснили, зачем в Киев прибывают новые силы

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, комментируя сообщение некоторых средств массовой информации о том, что МВД стягивает дополнительные силы к Киеву.

«Хочу успокоить граждан и представителей СМИ, что это ротация, то есть замена личного состава, который раньше прибыл для предоставления помощи киевскому гарнизону милиции в обеспечении общественного порядка», - отметил начальник Управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности МВД Украины Олег Матвейцов.

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По его словам, такие мероприятия милиция проводит в связи с заявлениями оппозиционных лидеров о том, что Евромайдан продлится до 17 декабря.