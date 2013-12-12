Из Донецка в Киев выехали автобусы с милицией
Сегодня около 12.00 из Донецка в Киев выехали автобусы с милицией.
Об этом УНИАН сообщил руководитель отдела по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь Демин.
По его словам, «6 автобусов с сотрудниками патрульно-постовой службы выехали сегодня в Киев для несения службы, чтобы там сменить наших же сотрудников».
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В то же время, как рассказал УНИАН председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который стал очевидцем отправки колонны автобусов с милицией из Донецка, автобусов с милицией было 10.
«Да, мы с моим заместителем сегодня 10 автобусов насчитали. В них – в полной экипировке, с полной выкладкой милиционеры в форме - с бронежилетами, с щитами, шлемами, дубинками, противогазами», - сказал Волынко.