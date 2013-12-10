Украина обсудила с Эстонией вопросы добычи сланца и развития грузоперевозок

В Эстонии завершилось заседание Межправительственной украинский-эстонской комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

По результатам заседания Комиссии достигнуты договоренности о развитии совместных экономических проектов.

В частности, речь идет о грузоперевозках Балтийское море-Черное море (контейнерный поезд "ZUBR" ) и совместный проект с промышленным концерном VKG (добыча и переработка сланцев Болтиского месторождения Кировоградской обл.). Об этом сообщила Министр соцполитики Наталья Королевская в Таллине.

«Я убеждена, что создана основа для активизации экономического сотрудничества. Оценить нашу работу можно будет в 2015 г., когда в Киеве состоится очередное заседание Комиссии», - подытожила министр.

Кроме того, по ее словам, в ходе визита эстонская сторона поделилась опытом внедрения "электронного правительства", развития малого и среднего бизнеса (промышленные парки, инкубаторы и др.), а также передовыми достижениями в вопросах энергоэффективности и решения социальных вопросов.

Справка.

Концерн VKG является крупнейшим производителем сланцевого масла и химикатов. VKG управляет всей сланцевой цепочкой, начиная от добычи сланца и его переработки, до продаже продуктов тонкой химии. VKG занимает второе место в мире в области использования сланца, после сланцеперерабатывающих комплекса в Китае Fushuni.

Контейнерный поезд «ZUBR» начал курсировать в Украине в феврале 2012 года. Он курсирует по маршруту Ильичевск - Таллин и проходит по территории четырех государств: Украины, Беларуси, Латвии и Эстонии.

Реализация проекта «ZUBR» позволила перевозчикам осуществить перевозку по льготным тарифам, одинаковым для всех стран-участниц, и получить дополнительную скидку в 20% от общепринятых тарифов при экспортно - импортных перевозках. В рамках проекта также используется упрощенная процедура таможенного и пограничного досмотра. Это позволяет поезду преодолеть маршрут длиной более 2 тыс. км за 58 часов, в то время как доставка контейнеров автомобильным транспортом занимает почти вдвое больше времени.